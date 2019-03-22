Çetin Çoklar Kimdir

Şaban Çetin Çoklar, 1963 yılında Bursa, Orhangazi'de dünyaya geldi. 12 yaşında babasını kaybeden Çoklar, eğitimini devam ettirirken çalışmaya da başladı. Çetin Çoklar, küçük yaşlardan itibaren ticaretle ilgilenmeye başladı. Çoklar, eğitim hayatını Orhangazi'de tamamladıktan sonra 1982 yılında girişimciliğe ilk adım atarak Gazete Dağıtım Baş Bayiliği'ni satın aldı. Çoklar, Orhangazi ile birlikte İznik ve Yenişehir gibi illerde de ticari faaliyette bulunurken çeşitli marka ve ürün gruplarının bölge distribütörlüğünü alarak hizmet sektöründe faaliyet göstermeye devam etti. Çoklar, 1995 yılında Orhangazi Sanayi ve Ticaret Odası (OTSO) Meclis Üyeliği’ne seçildi. 2006 yılında OTSO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Çoklar, şu anda kullanılmakta olan OTSO hizmet binası projesini de hayata geçirdi. Çoklar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında farklı düzeylerde yöneticilik de yaptı. Çoklar, 2014 yılından bu yana Orhangazi Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi olarak görev yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Çoklar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Orhangazi Belediye Başkan Adayı oldu.