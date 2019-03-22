Çetin Nazik Kimdir

4 Eylül 1965 yılında Kars’da dünyaya geldi. 4 çocuk sahibi bir aile babasıdır. Nazik, 1996 – 2006 yılları arasında Kars'ta 400 civarı ilk toplu konut projesini başlattı. Tarım Kredi Kooperatifinin, Susuz ve Boğazköy ilçelerinde görev yaptığı yıllarda, teşkilatın düzenlemiş olduğu muhasebe, finans ve krediler sınavında Türkiye 1'incisi olarak Kars Merkez Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğüne atandı. Aynı yıllarda Kars PTT Spor kulübü başkanlığını yaptı ve kulübü, bölge şampiyonluğuna taşıdı. Samsun bölge birliğinde 2 yıl daha görevini yürütmesinin ardından görevinden istifa etti. Çetin Nazik, günümüzde eğitim kurumlarının yanı sıra, ham madde üretim fabrikasına ve uluslararası bir iletişim ağı firmasına sahiptir. MHP’den 2019 Yerel Seçimlerinde Kars Belediye Başkan adayı oldu.