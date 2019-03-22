Cevat Durak Kimdir

10 Şubat 1955 tarihinde Malatya’da doğan Cevat Durak, lise eğitimini Malatya Turan Emeksiz Fen Lisesi'de, üniversite eğitimini ise Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’de tamamladı. Daha sonra aynı fakültede bir dönem öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Lise öğrenimi sırasında Karayolları bünyesinde işçi olarak başladığı çalışma hayatını 30 yılı aşkın bir süre Karşıyaka’da sürdürdü. Eğitimi gereği meslek yaşamında mühendislik hizmetleri üzerine çalıştı. Konut, fabrika ve iş yeri inşaatları yaptı. 1977 yılında CHP’ye üye olan Durak, 1983’de SODEP ve 1984’de ise SHP'ye üye oldu. 1989-1991 yıllarında iki yılı aşkın bir süre SHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1992 yılında CHP’nin Karşıyaka Kurucu İlçe Başkanı olan Durak, dört yıl İlçe Başkanlığı, bir yıl İl Yöneticiliği ve bir çok defa Kurultay Delegeliği görevlerinde bulundu ve Parti Tüzüğü'nün hazırlanmasında görev aldı. Cevat Durak, 2004 yılı seçimlerinden büyük bir başarı ile çıkarak Karşıyaka Belediye Başkanı oldu. 2009 seçimlerinde de % 64,27 oy oranıyla yeniden bu göreve seçildi. 2014 yılında partisinden aday gösterilmeyen Durak, 03.04.2014 tarihinde bu görevi devretti. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Durak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayıdır.