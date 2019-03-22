Cevat Keser Kimdir

Cevat Keser 1955 yılında Sakarya Pamukova ‘da dünyaya geelmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Adapazarı vagon fabrikasında iş hayatına başlamıştır. 1987 yılında siyasete atılmış ve Doğru Yol Partisi daha sonra Genç Parti ile 1994 ve 1999 yılında yapılan seçimlerde üst üste iki defa belediye başkanı seçilmiş ve ardından siyaseti bırakmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır. Çevresinin ısrarına dayanamayarak 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ak Partiden Pamukova Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş ve seçimleri kazanmıştır. Keser 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Pamukova’da bir rekora imza atarak 4.dönem Belediye Başkanı seçilmiştir. Cevat Keser, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’nin Sakarya Pamukova Belediye Başkan Adayı oldu.