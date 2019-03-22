Cevat Şensoy Kimdir

1957 Gerze doğumludur. İlk ve Ortaokulu Gerze'de, Lise ve Yüksek öğrenimini Sinop'ta tamamladı. 1979 yılında başladığı öğretmenlik mesleğinde sırasıyla Hakkari, Gaziantep, Amasya illerinde çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra Gerze Gazi Mustafa Kemal İlköğretim okulundan 2006 yılında emekli oldu. Çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinde görev yapmıştır. 2009 ve 2014 mahalli seçimlerinde de aday adayı olan Cevat Şensoy evli ve iki çocuk babasıdır. Cevat Şensoy, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı oldu.