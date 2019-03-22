Cevdet Çınar Kimdir

Cevdet Çınar Refahiye’nin Çatalçam Köyü'nde 20 Şubat 1966 tarihinde dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası olan Çınar, eğitim hayatını Erzincan’da tamamladı. MHP Erzincan il teşkilatında siyasete başlayan Çınar, yıllar içerisinde parti üyeliği, ilçe yöneticiliği ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Bunların yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler alan Çınar, 2 dönemdir Çatalçam Köyü Dayanışma ve Kültür Derneğinde Başkanlık görevini yürütüyor. 1988 yılında İstanbul'a göç eden Çınar, STFA Şirketler Grubunda işe başladı. 1995 yılına kadar şirketin çeşitli bölümlerinde Memur ve Yönetici olarak çalıştı. İşletme, İş İdaresi, Kriz Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Bütçe Yönetimi eğitimleri aldı ve 2000 yılında kendi inşaat şirketini kurdu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde MHP'nden Refahiye Belediye Başkanı seçilen Çınar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden Refahiye Belediye Başkan adayı oldu.