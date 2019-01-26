CHP’nin Kömür Belediye Başkan Adayı Murat Yapık: Hizmetlerimiz konuşulacak

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kömür Belediye Başkan Adayı Murat Yapık, seçim çalışmalarını gece gündüz demeden tüm hızıyla sürdürüyor. Kömür'e hizmet aşkıyla her ortamda vatandaşlarla bir araya gelen Murat Yapık, kendilerine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söyledi. Kömür'de her siyasi görüşten vatandaşa hitap eden bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini bildiren Murat Yapık, “Sloganımızı, ‘Vaat adayı değil hizmet adayı' olarak belirledik. Bu yüzden ‘Martın sonu bahar' diyoruz.” şeklinde konuştu. Şeffaflığa büyük önem verdiklerini vurgulayan ve belediye giderlerini belediye panosunda halka ilan edeceklerini belirten Murat Yapık, seçim çalışmaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“KÖMÜR'Ü GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

“Kömür Beldemizi daha da geliştirmek için geliyorum. Biz çalışacağız, hizmetlerimiz konuşacak. Eksik yolları tamamlayıp yolları aydınlatacağız. Hizmetimize itfaiye aracı, cenaze taşıma aracı ve ambulans da alarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz bizim yarına umutla bakmamızı sağlayan en büyük zenginliğimiz. Bu yüzden üniversiteyi kazanan öğrencilerimize burs imkânı sağlayacağız. Vatandaşlarımız için taziye evi yapacağız. Yıllardır bitirilemeyen Cemevi'ni tamamlayıp hizmete açacağız. Kadınlarımızı da çok önemsiyoruz. Çocuk ve kadınlarımız için spor tesisleri yapacağız. Kültür sanat ve spor bir toplum için çok önemli. Bu yönde çalışmalara imza atıp, gençlerimiz için bir halı saha da inşa edeceğiz. Beldemizde kütüphane ve etüt merkezi kuracağız. Başta İstanbul'daki belediyeler olmak üzere bazı kardeş belediyelerle işbirliği yapacağız.”

“TÜTÜN MAĞDURLARININ SESİ OLACAĞIM”

Kömürle ilgili bilgiler de paylaşan Murat Yapık, “Adıyaman Merkez'e bağlı olan Kömür Beldesi, şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta. Kömür'de 10 mahalle mevcut ve seçmen sayısı 2 bin 359. Kömür'de vatandaşların büyük bir bölümü tarımla uğraşmaktadır.” dedi. Kömürlüler'in yüzde 85'inin tütüncülük yaptığını aktaran Murat Yapık, tütün nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların sesini duyurmak için Ankara'da temaslarda bulunacağını da sözlerine ekledi.

MURAT YAPIK KİMDİR?



1976 yılında Adıyaman'da doğan Murat Yapık, 1995-2008 yılları arasında çeşitli illerde devlet görevlisi olarak hizmet verdi. 2008'den sonra bir özel şirketin satış-pazarlama departmanında çalıştı. 2018'den bu yana ticaretle uğraşan Murat Yapık, evli ve iki çocuk babası. Beldesine, köyüne büyük bir tutkuyla bağlı olan Murat Yapık, “Kömür'ü hak ettiği yere taşıyacağım” sloganıyla Belediye Başkanlığına aday oldu.