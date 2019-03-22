Cihan Yüksel Kimdir

Cihan Yüksel, 1971 yılında Taşpınar'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Taşpınar Kasabasında tamamladı. Liseyi birincilikle bitirerek, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilimleri Bölümü Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalını kazandı. 1995 yılında Gaziantep İli, Şehit Karayılan İlköğretim Okulu’nda yedi yıl görev yaptı. Vatani görevini Asteğmen olarak tamamladı. 2001 yılında Aksaray İli, Merkez Akçakent İskanevleri İlköğretim Okulu’nda 2 yıl görev yaptıktan sonra, 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Taşpınar Kasabasında belediye başkanlığına aday oldu. Seçimler sonucunda Aksaray Güzelyurt İlçesi Selime Kasabası Ali Abay İlköğretim Okulu’nda beş yıl görev yaptı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Taşpınar Kasabasından tekrar aday gösterildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Cihan Yüksel, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Aksaray Merkez Taşpınar İlçe Belediye Başkan adayı oldu.