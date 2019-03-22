Coşkun Güven Kimdir

1972 yılında Karabük’te doğan Coşkun Güven, lisans eğitimini Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü'nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında tamamlayan Güven, SGK'da memur olarak iş hayatına başladı. Memur, Şef, SGK Hizmet Merkezi Müdürü ve SGK İl Müdür Yardımcısı görevlerinin ardından 02 Ocak 2012 tarihinde Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü olarak göreve getirilen Güven halen bu görevini sürmektedir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karabük İli, Yenice İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.