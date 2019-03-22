Cuma Uçar Kimdir

Cuma Uçar, 15 Aralık 1976 yılında Sason'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Sason'da bitirdi. Sason Lisesi'nden mezun olduktan hemen sonra iş hayatına atıldı. 1977 yılında İstanbul'a yerleşerek, tekstilin yanı sıra turizm ve otelcilik alanlarında yatırımlar yaptı. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de de otel ve madencilik alanlarında çalışmalar yürüttü. Uçar, 30 Mart 2014 seçimlerinde belediye başkanı seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Uçar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Batman İli, Sason İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.