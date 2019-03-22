Cüneyt Yüksel Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir. İşletme mezunu olan Yüksel, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler son sınıf öğrencisi olarak öğrenimine de devam etmektedir. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkam olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MUSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aktif siyasete 2009 yılında AK Parti’de, Tekirdağ Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yüksel, dış ilişkilerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında il başkan yardımcılığı görevlerini yürüten Yüksel, 2014 yılı mahalli idareler seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olmuştur. 2014 yılının Ağustos ayında Genel Merkez Teşkilat Başkalığının talimatı ile Süleymanpaşa İlçe Başkam olarak atanan Yüksel, bu görevini 2 yıl sürdürmüştür 2018 tarihinde gerçekleşen İl Kongresinde yeniden seçilen Yüksel, 1 Aralık 2018 yılında Süleymanpaşa Belediye Başkan Aday Adayı olana kadar AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürütmüştür. Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.