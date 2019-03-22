Davut Aydın Kimdir

MHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, 1966 yılında Yenişehir'in Beypınar köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Yenişehir Aydoğdu İlköğretim Okulu'nda, ortaokul ve liseyi Yenişehir İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aydın, üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde bitirdi. Davut Aydın, iş hayatına 1984 yılında Yenişehir Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nde başladı.1985 yılında Yenişehir Tat Konserve Fabrikasında işçi olarak çalıştı. 1985-1986 eğitim öğretim yıllarında Yenişehir Beypınar İlköğretim Okulu'nda vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1990 yılında Yenişehir Belediyesi'nde göreve başladı. 1992 yılından itibaren Yenişehir Belediyesi'nde Gelir Şefi olarak görevini sürdürmektedir. Aydın aynı zamanda 1989-1996 yılları arasında futbol hakemliği de yaptı. 2000-2003 yılları arasında Yenişehir Esnaf Doğan Spor Futbol Kulübü Başkanı olarak görev yapan Aydın, 1999-2002 yılları arasında Yenişehir İlhan Oğuz Ticaret Lisesi'nde Okul Aile Birliği Başkanı olarak yer aldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denetleme Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’nda ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetiminde bulundu. 2009 yılından itibaren Bursa'da futbol il gözlemciliği görevini yapan Aydın, 2013-2018 yılları arasında Bursa İl Hakem Kurulu yönetiminde görev aldı. 23 Haziran 2018 tarihinden bu yana TFFHGD Bursa şubesi yönetiminde başkan vekilliği görevini yürütüyor. Evli ve 2 çocuk babası Davut Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı kapsamında MHP’den Bursa İli, Yenişehir İlçesi Belediye Başkan Adayı oldu.