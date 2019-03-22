Derviş Açar Kimdir

1953 yılında Isparta Çiçekpınar’da doğan Derviş Açar, ilkokulu Çiçekpınar’da, ortaokulu Şarkikaraağaç’ta, liseyi Gönen Öğretmen Lisesi’ni bitirdi. Ön lisansını da tamamlayan Açar, uzun yıllar boyunca öğretmenlik yaptı. Çeşitli STK’larda görev yapan ve emekli öğretmen olan Açar, AKP Belde Başkanlığı ve Çiçekpınar Belediye Başkanlığı yaptı. Evli ve 3 çocuk babası olan, hala Çiçekpınar Belediye Başkanı olan Açar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde de AKP Isparta Şarkikaraağaç Çiçekpınar Belediye Başkan Adayı oldu.