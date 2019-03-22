Derviş Mehmet Ceyhan Kimdir

Karaman'ın Merkez Sudurağı Beldesinde 1955 yılında dünyaya gelen Derviş Mehmet Ceyhan bir dönem esnaflık yaptı. Eğitim hayatına Sudurağı İlkokulunda başlayan Ceyhan, 1977 yılından itibaren Sudurağı Kasabasında esnaflık yaptı. 20 yılı aşkın bir süre esnaflık yapan Ceyhan, 1999 yılında belediye başkanı seçildi ve 2004 yılına kadar bu görevde kaldı. Siyasetçi, 2004 yılında emekli olmasına rağmen bundan 5 yıl sonra 2009 yılında tekrar belediye başkanı olmaya hak kazandı ve başkanlık görevini sürdürüyor. Derviş Mehmet Ceyhan, evli ve 3 çocuk sahibi… Deneyimli siyasetçi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karaman İli, Merkez, Sudurağı Belediye Başkan adayı oldu.