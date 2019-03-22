Derya Bulut Kimdir

25. dönem MHP milletvekili adayı Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli’nde tamamladıktan sonra 1999 yılında Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 2003 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından Başkent Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004’te dershanede öğretmenlik görevi gerçekleştiren Bulut, 2014 yılında partisi Milliyetçi Hareket Partisi’nden başkan adayı oldu. 2015 yılına kadar MHP Kırklareli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmesinin ardından Kırklareli’nden milletvekili adayı oldu. Derya Bulut, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP’den Kırklareli Belediye Başkan Adayı oldu.