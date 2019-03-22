Dindar Seçen Kimdir

22 Kasım 1970 yılında Kırklareli’nde doğan Dindar Seçen, evli ve 2 çocuk babasıdır. İlkokul ve Ortaokulu Karahalil İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra Lise öğrenimini Kırklareli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra uzun yıllar ticaretle uğraşan Dindar Seçen 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa Belediye Başkanı seçildi. Dindar Seçen, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP tarafından Kırklareli Babaeski Karahalil Belediye Başkan Adayı gösterildi.