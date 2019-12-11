Diyarbakır’da terör operasyonu: 17 gözaltı

Diyarbakır’da PKK’ya eleman temin eden, teröristlere ideolojik eğitim veren, para karşılığında sahte kimlik düzenleyen ve keşif çalışması yaparak terörist saldırılara zemin hazırlayan 19 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerindeki 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, firari 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.



BELEDİYE MEMURU SAHTE KİMLİK DÜZENLEMİŞ

Gözaltına alınanlardan A.N’nin Lice ilçesindeki sözde terörist mezarlığı sorumlusu olduğu ve evini teröristlere karargah olarak kullandırdığı, bir ilçe belediyesinde memur olarak görev yapan R.A’nın ise para karşılığında teröristlere sahte kimlik düzenlediği öğrenildi. (AA)