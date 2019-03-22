Duhan Kalkan Kimdir

Duhan Kalkan 2007 yılında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş. Sonrasında 2017 yılında da Hukuk Fakültesini tamamlamış. 2015 yılında ise Gazi Üniversitesinde enerji üzerine doktora yapmıştır.

Devlet memurluğunda 2008 yılında bşlayan Kalkan, Milli Savunma Bakanlığı ve son olarak da 2015-2018 yılları arasında kariyer uzmanı olarak Cumhurbaşkanlığı’nda görev yürüttü. Devlet memurluğundan 2018 yılında ayrıldı ve Ankara Barosu bünyesinde serbest avukatlık yaptı.

Kalkan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde Ankara, Kalecik İlçesi Belediye Başkanı adayı.