Durmuş Deniz Kimdir

1966’da Adana'da dünyaya gelen Durmuş Deniz, ilk, orta ve lise öğrenimini Anamur'da tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'den Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi ve aktif faaliyet göstermektedir. Zirai İlaç Bayiliği'ne ek olarak; Citroen Araç Satış ve Yetkili Servisi, İspanyol Atlantica Agricola Firması'nın Türkiye Distribütörlüğü, Michelin Yetkili Bayiliği, Ergo Sigorta Yetkili Acenteliği ve Antaş Muz Paketleme Tesisi İşletmeciliği gibi birçok kolda ticaretle uğraşmaktadır. Deniz, 2004-2009 yılları arasında CHP Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Durmuş Deniz, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Mersin Anamur Belediye Başkan adayı oldu.