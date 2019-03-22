Dursun Neiş Kimdir

Dursun Neiş, 10 Mayıs 1981 yılında Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Kavak kasabasında doğdu. Daha sonra turizm sektöründe 2000 yılına kadar çalıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2003 Yılından bu zamana kadar değişik şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve şirket müdürlüğü yapan Dursun Neiş, halen DRS Kurumsal Hizmetler A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak ticaret hayatına devam etmektedir. Orta derecede İngilizce biliyor. Dursun Neiş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Kavak Belediye Başkan Adayı oldu.