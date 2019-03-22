Ebru Leman Kalkan Kimdir

1974 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Leman Kalkan, ilk ve ortaokulu İzmir'de lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarındayken matematik alanında TUBİTAK'tan ödül aldı. Yüsek öğrenimini Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan Leman Kalkan, 2007 yılına Denizli'ye yerleşti. Çalışma hayatına ilk adımı Eczacıbaşı firmasında atan Ebru Leman Kalkan, çeşitli firmalarda Proje Koordinatörlüğü ve Üst Düzey Yöneticilik görevlerinde bulundu. 2010 yılında MHP Denizli Kadın Kolları Başkanı olan Kalkan, MHP'nin yerel teşkilatlarında pek çok görevde bulundu. Kalkan, 2012'de İl Başkan Yardımcılığı yapan Kalkan, 2014 yılından bu yana Merkezefendi Belediye Meclis Üyeliği yapmakta ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nde Çevre Belediyeciliği alanında MHP'yi temsil etmektedir. Evli olan Kalkan’ın bir çocuğu bulunuyor. Kalkan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Denizli Büyükşehir adayı oldu.