Ebubekir Taşyürek Kimdir

1960’ta Erzurum’da doğan Ebubekir Taşyürek ilk, orta, lise ve üniversite öğrenimini de Erzurum'da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Taşyürek, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Başkan Yardımcılığı, 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Başkanlığı görevlerini üstlendi. Taşyürek, 2009 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2009 yılından itibaren İBB Meclisi Plan Bütçe Komisyonu ve Denetim Komisyonu Başkanlıkları görevlerini yürüttü. Halen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı yapmakta olan Ebubekir Taşyürek, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı oldu.