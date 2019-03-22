Ekrem İmamoğlu Kimdir

Ekrem İmamoğlu 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. 1992’de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketlerinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı’na kadar yükseldi. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü’nde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübü’nde de kurucu ve başkan yardımcılığı görevlerini yerine getirdi. Beylikdüzüspor Kulubünde de görev aldı. Kulübün tesislerinin oluşmasında ve yapımında büyük katkıları oldu. 2008 yılında CHP'ye üye olduktan sonra 2009 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi için aday adayı oldu. 16 Eylül 2009’da CHP MYK tarafından İlçe Başkanlığı'na atandı. 27.12.2009’da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresinde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu. 18.03.2012’de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresinde yeniden ilçe başkanı seçildi. Bu süreçte 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimleri’ni yönetti. 2014 Yerel Seçimleri’nde yerel yönetimi hedefleyen İmamoğlu, 15 Temmuz 2013 tarihinde dört yıldan beri yürüttüğü ilçe başkanlığı görevini sonlandırdı. 2014 CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olup kazanan Ekrem İmamoğlu, halen Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin olan Ekrem İmamoğlu başta Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu 23 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor. Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi.