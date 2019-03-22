Ekrem Oran Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir İli, Çeşme İlçesi Belediye Başkan adayı olan Ekrem Oran, 21 Mayıs 1971 tarihinde İzmir, Çeşme'de doğdu. Gazi İlkokulu, Saint-Joseph Ortaokulu ve İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'ndeki eğitimlerinin ardından Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde devam etti. Ekrem Oran, 2004 yılında CHP’de siyasete katılarak, aynı yıl Çeşme Belediyesinde Kontenjan Meclis Üyesi seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi oldu. 2004-2013 yılları arasında Çeşme Belediyesi’nde Başkan Vekilliği, Encümen Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Denetim Komisyonu Başkanlığı gibi görevlerde yer aldı. Ege Genç İşadamları Derneği’nde denetim kurulu üyeliğini sürdüren Oran, Çeşme ve Alaçatı’nın yerel gazetesi Çeşme Güneşi Gazetesi’nin imtiyaz sahibidir. Oran, evli ve bir çocuk sahibidir.