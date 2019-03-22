Ekrem Taşkesdik Kimdir

Ekrem Teşkesdik, 1963 yılında Kütahya’nın Gediz ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Fahrettin Altay İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini ise Savaştepe Öğretmen Lisesi’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini 9 Eylül Üniversitesi Denizli Eğitim Yüksek Okulu’nda tamamlayıp 1987 yılında mezun olan Ekrem Teşkesdik, 1987’de Tunceli’de öğretmen olarak göreve başladı. 1999’da mahalli idareler seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nden Eskigediz Belediye Başkanlığına aday olup seçime girdi ve seçimi kazanarak 2 dönem bu görevini tamamladı. Belediyede Kültür ve sosyal İşler Müdürü oldu. 4 ay sonra bu görevinden alınarak Park ve Bahçe Müdürü oldu. Teşkesdik evli ve iki çocuk babasıdır.