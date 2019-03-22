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Ekrem Yüce Kimdir

AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce

10:28 -
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Ekrem Yüce Kimdir

Sakarya Vilayeti, Geyve İlçesi'nin Çengel Köyü'nde 1954 yılında dünyaya gelen Ekrem Yüce, ilk ve orta öğrenimini Pamukova'da, lise öğrenimini Kırklareli Atatürk Lisesi ile Adapazarı İmam-Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Yükseköğrenimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümünde Yüksek Mühendis olarak tamamlayan Yüce iş yaşamı boyunca bir çok firmada Yönetim kurulu başlanlığı ve genel mdürlük rollerini üstlenmiştir.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ekrem Yüce evli ve 2 çocuk babasıdır.

2019 yerel seçimleri, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.

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