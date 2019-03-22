Emel Bilenoğlu Kimdir

31 Mayıs 1971 tarihinde Bartın'ın Amasra dünyaya gelen Emel Bilenoğlu, ilkokulu Paşabahçe İlkokulunda, orta ve lise eğitimini ise Kandilli Kız Lisesi’nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. 1993 – 2006 yılları arasında çeşitli kurumsal firmalarda tasarım müdürlüğü ve koordinatörlük yaptı. 2006'dan 2014 yılına kadar kendi firmasında çalıştı ve Türkiye'nin önemli firmalarının tasarım danışmanlığını sürdürdü. Halen gıda sektöründe faaliyet gösteren kendi firmamızda tasarım danışmanlığı ve kurumsal danışmanlık yapıyor. Emel Bilenoğlu, evli ve 2 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.