Emin Yılmaz Kimdir

1960 yılında Niğde’nin Karaatlı Kasabasında dünyaya geldi. İlkokulu Karaatlı’da okudu ve ardından çiftçilik yapmaya başladı. 2001’de AK Parti’nin kurulmasıyla Karaatlı belde teşkilatında kurucu üye olarak siyaset ile ilgilenmeye başladı. 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karaatlı Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçildi ve halen görevini sürdürmektedir. Emin Yılmaz, evli ve 6 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Niğde İli, Merkez Karaatlı Belde Belediye Başkan adayı oldu.