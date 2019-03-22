Emrah Özdemir Kimdir

Emrah Özdemir, 1980 yılında Niğde’de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Özdemir, vatani görevini İskenderun’da tamamladı. 2011’de AK Parti İl Başkan Yardımcısı olan Özdemir, 2013-2017 yılları arasında İl Başkanı olarak görev yaptı. İnşaat Mühendisleri Odası Başkan Yardımcılığı, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Özdemir, aile şirketinin de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Özdemir, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Niğde Belediye Başkan adayı olmuştur. İyi derecede İngilizce bilen Özdemir, evli ve iki çocuk babası.