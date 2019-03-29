Emre Kınay Kimdir

Emre Kınay, 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi Remziye Kınay ve babası tiyatrocuydu. Besteci Erdem Kınay’ın ağabeyidir. İlk, orta, lise eğitimimi İstanbul Küçükçekmece’de tamamladı. 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı ve kaydoldu. 1995 yılında konservatuvardan mezun oldu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladığı yüksek lisans eğitimimi de tez safhasında durdurmuş bulunmaktadır. Kınay, 1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy’un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro’nun yanında 1997 yılından beri televizyon ve sinema filmlerinde oyunculuk yapmaktadır. 8 Mart 2005 tarihinde Duru Tiyatro”yu kurdu. TRT’de “Yol Geçen Hanı” ve Kanal D’de “Sen Gidince” adlı bir yarışma programında sunuculuk yaptı. 2006 yılından 2008 yılına 3 sene süren “İki Aile” dizisinde başrolünü İclal Aydın ile paylaştı. 2004 yılında oyuncu Emine Ün ile evlendi. Duru (d.2005) adında kızı var. 30 Mart 2009 tarihinde evliliklerine son verdiler.