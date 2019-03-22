Engin Akel Kimdir

1974 yılında Adıyaman’nın Kahta İlçesinde doğan Engin Akel, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1996’da Marmara Üniversitesi Eczacılık Bölümü’nden mezun oldu. 2014’te İstanbul Bahçesehir Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında master, İstanbul Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ikinci masterını sürdürüyor. 2014-2018 yılları arasında Kahta AKP ilçe Başkanlığı görevinde bulunan Engin Akel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP’den Adıyaman İli, Kahta İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.