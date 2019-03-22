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Engin Altıkulaç Kimdir

AK Parti Kastamonu Devrekani Belediye Başkan Adayı Engin Altıkulaç

10:14 -
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Engin Altıkulaç Kimdir

1994 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun olan Engin Altıkulaç, Kastamonu Devrekani’de doğdu. Altıkulaç, okulu bitirdiği yıl Devrekani Veteriner Kliniğinde meslek hayatına başladı. Engin Altıkulaç, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda veteriner hekimlik ve Tarım İl Müdürlüğü’nde, ilçe müdürü görevini üstlendi.

Bundan dört yıl önce 2015 yılında Kastamonu Veteriner Hekimler Odası sekreteri olan Altıkulaç, 2017 yılına gelindiğinde ise TEMA Vakfı’nda görev almaya başladı.

Engin Altıkulaç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kastamonu Devrekani Belediye Başkan adayıdır.

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