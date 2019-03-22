Engin Sarıkaya Kimdir

1965’te Göle Köprülü Beldesi’nde dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Sarıkaya, uzun yıllar İstanbul'da turizm sektöründe ve Aydın'da da çiftçilikle uğraştı.

Sarıkaya, Esenyurt İlçesinde üç dönem seçim kurulu başkanlığı görevinde bulundu.

2014'te Esenyurt meclis üyesi adayı olan Sarıkaya, 1984 yılı CHP Güngören gençlik kolları, Bakırköy gençlik kolları, Aydın Söke Didim bölgesinde aktif görev aldı.

İl başkan yardımcılığı görevini de yürüten Sarıkaya, teşkilat içerisinde aktif olarak siyasi hayatına devam etmektedir.

Evli ve 5 çocuk babası olan Sarıkaya, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan adayı oldu.