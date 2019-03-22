Engin Uzuner Kimdir

Uzuner, 1962 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. 1980 yılında Kastamonu Endüstri Meslek Lisesini bitirdi. İnebolu'nun ilk ve tek Sürücü Kursunun sahibidir. Bugüne kadar İnebolu Esnaf Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Üyeliği, Vakıf ve Dernek Kurucusu ve Başkanlığı, İnebolu Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den İnebolu Belediye Başkanı seçildi. Başkan olduktan sonra, Time Dergisi tarafından “Yılın Başarılı Belediye Başkanı” ,Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım kategorisinde “Turgut Özakman İstiklal Yolu Parkı Projesi” ile “Yılın İlçe Belediye Başkanı” seçildi ve Anadolu Yerel Yönetimler dergisi de Eski Belediye Hizmet Binası Restorasyon Projesi” ile “Tarihi ve Kültürel Miras Koruma” kategorisinde “Yılın Yerel Yöneticisi” seçti. Engin Uzuner