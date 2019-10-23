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Eniştesine tarım ilacı enjekte etmişti nedeni ortaya çıktı

Manisa'da, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alınmıştı. Zanlı ilk sorgusunda, eniştesinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve tarım ilacını "sakinleştirici" diye verdiğini iddia etti

17:19 -
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Eniştesine tarım ilacı enjekte etmişti nedeni ortaya çıktı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, eniştesini tarım ilacı enjekte ederek öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Sarıgöl ilçesine bağlı Karacaali Mahallesi’nde S.V. (37), sabah saatlerinde kayınpederinin evinde ölü bulundu.

S.V’nin baldızı M.H. (24). cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Jandarma olay yeri inceleme ekibi evde inceleme yaptı. S.V’nin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Savcılıkta işlemleri süren M.H’nin, ilk ifadesinde gece evlerine gelen eniştesinin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını, tartıştıklarını, bir ara tuvalete gitme bahanesiyle odadan dışarı çıktığını, bu sırada bulduğu enjektöre tarım ilacı doldurduğunu ve bunu eniştesine “Bu ilaç sakinleştirici, ben de kullanıyorum, sakinleş” diye enjekte ettiğini söylediği öğrenildi. (AA)

Cinayet izmir Kadın Manisa Ölüm
Son güncelleme: 17:20 23.10.2019
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