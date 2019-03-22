Ensar Dündar Kimdir

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde 1978 yılında dünyaya gelen Ensar Dündar, ilk ve orta öğrenimini doğduğu ilçede tamamaldı. Lisansını ise İşletme Fakültesi’nde yaptı. Dündar, lisansın ardından Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında Mali Hizmetler Müdürü olarak Çukurca Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Dündar, buradaki görevinin yanı sıra 6 yıl Kızılay Şube Başkanlığı yaptı. Futbola meraklı olan Dündar, 3 yıl boyunca da Çukurca Spor Kulübü Başkanlığı’nı üstlendi. Öte yandan Hakkari İş-Kur İl Müdür Yardımcılığı, Hakkari Valiliği Zarar Tespit Komisyonu Sekretarya Sorumluluğu görevlerini de üstlendi. Ensar Dündar, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AKP Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı oldu. Dündar evli ve üç çocuğu bulunuyor.