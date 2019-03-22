Enver Akkaya Kimdir

31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’den Kars Arpaçay Belediye Başkan adayı olan Enver Akkaya, 1954 yılında Kars'ın Arpaçay ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Arpaçay'da tamamlayan Akkaya, Kars Belediyesi'nde bir süre memur olarak çalıştı. 1999-2004 yılları arasında CHP'den belediye başkanlığı yapan Akkaya, 2004 yılında Kızılay ilçe başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 5 çocuk babası olan Akkaya, 2009 yılında yine CHP'den belediye başkanı oldu.