Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Enver Akkaya Kimdir

CHP Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı Enver Akkaya

10:13 -
Haberler Günün İçinden
Enver Akkaya Kimdir

31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP’den Kars Arpaçay Belediye Başkan adayı olan Enver Akkaya, 1954 yılında Kars'ın Arpaçay ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Arpaçay'da tamamlayan Akkaya, Kars Belediyesi'nde bir süre memur olarak çalıştı. 1999-2004 yılları arasında CHP'den belediye başkanlığı yapan Akkaya, 2004 yılında Kızılay ilçe başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve 5 çocuk babası olan Akkaya, 2009 yılında yine CHP'den belediye başkanı oldu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more