Enver Aputkan Kimdir

17 Ocak 1956 tarihinde Serik Yukarıkocayatak Mahallesinde doğan Enver Aputkan, İlkokula Yukarıkocayatak’ta ortaokula ise Antalya İmam Hatip Lisesi’nde gitti. Aputkan yüksek öğrenimini Isparta Eğitim Enstitüsü Matematik Öğretmenliği olarak yaptı. Genç yaşından itibaren siyasetle iç içe bir hayat sürdü. 1989-1996 yıllarında Yukarıkocayatak Köyü Muhtarlığı yapan Aputkan, köyün belde olduğu 1996 yılında ilk seçimlerde belediye başkanı seçildi. Bu süreçte halkla olumlu ilişkilerde bulunan Aputkan, birçok hizmetin beldeye ulaşmasını sağladı. Enver Aputkan 1999,2004 ve 2009 yıllarında Yukarıkocayatak Belediye Başkanı seçilmişti.r 2014 yılında ise Serik Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçişmiş, Serik Belediye Başkan Yardımcısı görevini yerine getirmiştir. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirmiştir. Evli ve dört çocuk babası olan Aputkan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde AK Parti Antalya Serik Belediye Başkanı adayıdır.