Enver Demirel Kimdir

1961 yılında Ankara'da doğan Enver Demirel, eğitimini tamamlamasının ardından bir süre Serbest Muhasebecilik yaptı. Siyasete, Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladı. Enver Demirel, 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevi yaptı. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Enver Demirel, 2004 Mahalli İdareler Seçiminde tekrar aday oldu ancak seçilemedi. 2004 yılından itibaren MHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı kapsamında, mahalli idarelerle ilgili çalışmalar yaptı. Enver Demirel, 2006 Temmuz da ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanlığı görevine getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde belediye başkanı seçilen Enver Demirel, 30 Mart 2014 seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçilmeye hak kazandı. Enver Demirel, evli ve 3 çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP’den Ankara İli, Etimesgut İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.