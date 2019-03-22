Enver Koç Kimdir

MHP Çanakkale Biga Belediye Başkan Adayı Enver Koç, 1 Aralık 1968 tarihinde Çanakkale İli Yenice İlçesi’nin Karadoru Köyü’nde dünyaya geldi. Koç, ilkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi ise Biga’da tamamladı. A.Ü. Bilecik Meslek Yüksek Okulu Seramik Programı bölümünü bitirdikten sonra Çanakkale Seramik Fabrikaları AR-GE bölümünde teknik personel olarak çalıştı. Askerlik görevini 1993 yılında yerine getiren Koç, bir süre yine Çanakkale Seramik Fabrikaları’nda çalıştıktan sonra 1994 yılından itibaren Çanakkale, Biga’da ticari hayatına başladı. 2002 Mart ayında Biga Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı’na seçildi. Bigaspor'un başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Koruma Derneği başkan yardımcılığı, Biga Bağ-Kur Derneği başkanlığı, Biga Girişim Grubu ortağı ve başkan yardımcılığı, Biga Sivil Toplum Platformu kurucu üyesi ve dönem başkanlığı, 1997 ÇAGİAD kurucu üyeliği ve 1 dönem başkanlığı, Biga Sanayici ve İşadamları Derneği üyeliği görevlerini yerine getiren Enver Koç, 2007 Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP Çanakkale 2. Sıra adayı, 2009 yerel seçimlerinde ise MHP Biga Belediye Başkanı Adayı oldu. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Koç, Bulgarca, Arapça ve Fransızca bilmektedir. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olan Enver Koç, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde MHP’nin Çanakkale Biga Belediye Başkan Adayı gösterildi.