Ercan Ertaş Kimdir

1975 yılında Acıgöl'de doğdu. İlk, Orta ve Lise Tahsilini Acıgöl'de yaptı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Fakültesi öğrencisidir. 1993-1994 Yılları arasında Acıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında, 1994-1996 yılları arasında ise Acıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Genel Sektere görevinde bulundu. 1997 yılında SGK'nın açmış olduğu sınavı kazanarak SSK Nevşehir İl Müdürlüğüne Memur olarak atandı ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerde aday olmak üzere buradaki görevinden 24.10.2013 tarihinde istifa etti. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Ak Parti'den Acıgöl Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 3 Çocuk Babasıdır. Ercan Ertaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan Adayı oldu.