Ercan Orhan Kimdir

1970’te Borçka’da dünyaya geldi.

İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Borçka'da tamamladı.

Atatürk Üniversitesi'nden mezun oldu.

Öğretmenlik mesleğine 1994 yılında Sinop Ayancık'ta başladı.

2018 yılında Borçka Yeniyol İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yaparken, CHP Artvin Borçka Belediye Başkan adayı olmak için görevinden istifa etti.

Evli ve üç çocuk babası olan Ercan Orhan, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Artvin İli Borçka İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.