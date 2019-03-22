Erçetin Altay Kimdir

Mart ayının ikisinde, 1964 yılında Arpaçay’da dünyaya gelen Erçetin Altay, ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Arpaçay’da tamamladı. Altay, Atatürk Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi Fakültesi mezunu ve ticaretle uğraşıyor. 2002 yılında hayata geçen Ak Parti Arpaçay Kurucu Üyesi Altay, bundan beş yıl önce 2014 yılında Arpaçay ilçesinden Ak Parti Belediye Başkanı seçildi. Arpaçay Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Altay, evli ve 5 çocuk babası… Altay, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı oldu.