Erdal Demirci Kimdir

Artvin Yusufeli’de dünyaya gelen Erdal Demirci, ilk,orta ve lise öğrenimini Yusufeli’de tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Erdal Demirci, 2001-2005 yılları kendi işini kurarak mühendislik yaptı. 2005 yılından itibaren Artvin İl Özel İdaresinde çalışmaya başladı. 2015 yılından itibaren uluslararası bir firmada kontrol mühendisliği yapan Erdal Demirci, evli ve 2 çocuk babasıdır. Erdal Demirci, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP Artvin Yusufeli İlçe Belediye Başkan adayıdır.