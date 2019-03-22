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Erdal Demirci Kimdir

MHP Artvin Yusufeli Belediye Başkan Adayı Erdal Demirci

11:52 -
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Erdal Demirci Kimdir

Artvin Yusufeli’de dünyaya gelen Erdal Demirci, ilk,orta ve lise öğrenimini Yusufeli’de tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Erdal Demirci, 2001-2005 yılları kendi işini kurarak mühendislik yaptı. 2005 yılından itibaren Artvin İl Özel İdaresinde çalışmaya başladı.

2015 yılından itibaren uluslararası bir firmada kontrol mühendisliği yapan Erdal Demirci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Erdal Demirci, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP Artvin Yusufeli İlçe Belediye Başkan adayıdır.

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