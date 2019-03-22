Erdal Mert Kimdir

Erdal Mert, 1974 yılında Kars’ın Arpaçay ilçesinde doğdu. Eğitimine, 1980 yılında Atatürk ilkokulunda başladı. Liseyi 1991 yılında Arpaçay’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi'nde Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Erdal Mert, askerliğini Mersin Silifke'de yaptı. Mert, aile mesleği olan arıcılık ile uğraşmaktadır. Erdal Mert, 2005-2015 yılları arasında Arpaçay Sulama Birliğinde 10 yıl birlik müdürlüğü yaptı. 2014-2018 yılları arasında MHP ilçe başkan yardımcılığı yaptım Erdal Mert, evli ve iki çocuk babasıdır. Erdal Mert, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP’nin Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı oldu.