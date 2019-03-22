Erdal Şanlı Kimdir

Erdal Şanlı, 6 Ağustos 1962 tarihinde Han ilçesinde doğdu. 30 yıl TCDD-TÜLOMSAŞ'ta hizmet yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve aynı üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Programını bitirdi. Çok sayıda sivil toplum örgütünde çalıştı. TÜMRAYDER Başkanlığı ve Demiryol-İş Sendikası delegeliği yaptı. 1980 yılında CHP Gençlik Kollarına üye oldu. SODEP, SHP, DSP’de siyaset yaptı. CHP’den 20. dönem milletvekili adayı oldu. 2009'da DSP’den Tepebaşı ilçesi İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi. Bahçeşehir Üniversitesi, siyaset okulu, küresel tehdit terörizm, kriz yönetimi ve psikopolitik, global liderlik ve yerel yönetimler dalında sertifikalar aldı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Han Belediye Başkanı seçildi. Erdal Şanlı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde yeniden CHP'nin Eskişehir Han ilçesi Belediye Başkan adayı oldu.