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Erdem Atmaca Kimdir

AK Parti Erzincan Kemaliye Belediye Başkan Adayı Erdem Atmaca

10:24 -
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Erdem Atmaca Kimdir

1985 doğumlu Erdem Atmaca, ilk, orta ve lise eğitimini Erzincan’ın Kemaliye İlçesi’nde tamamladı. 2010’da 24 yaşında siyahi hayata atılan Atmaca, o dönem Erzincan, Kemaliye AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 2 dönem gençlik kolları başkanlığı yaptıktan sonra 2014 – 2018 yılları arasında 2 dönem AK Parti Kemaliye İlçe Başkanlığı yaptı.

Erdem Atmaca, bir çok sivil toplum kuruluşunda da görev aldı. 4 dönem Kemaliye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, disiplin kurulu üyeliği ve 2007 – 2019 yılları arasında Kemaliye Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı yaptı. Atmaca, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’den Erzincan, Kemaliye Belediye Başkan Adayı oldu.

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