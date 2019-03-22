Erdoğan Tok Kimdir

Erdoğan Tok 1965 yılında Çaykara’da dünyaya geldi. Hayatının büyük bölümünü Ordu'da geçirdi. Aktif bir sosyal hayatı olan Erdoğan Tok, hentbol, voleybol ve masa tenisi gibi çeşitli spor dallarının oyuncusu ve hakemidir. Birçok sivil toplum kuruluşlarında ve çeşitli kurumlarda 10 yıl boyunca yöneticilik ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Uzun yıllardan beri siyasi yaşamın içindedir ve 1998-2000 yıllarında Fazilet Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 2002-2003 yıllarında AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkanı Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2004 Yerel Seçimlerinde İlkadım Belediye Başkanlığına seçildi. 2010-2013 yıllarında ise TBMM Müşaviri olarak bulundu. Erdoğan Tok, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Samsun İli, İlkadım İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.