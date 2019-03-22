Ergül Akçiçek Kimdir

1967 yılında Hopa'da dünyaya geldi.

Öğrenimini Kemalpaşa'da tamamladı.

1988 yılında vatani görevini yaptı.

Askerlikten sonra Kemalpaşa’da esnaf olarak, ticarete devam etti.

1989’da SHP’de görev aldı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Yönetiminde Gençlik kolları Başkanlığı, iki dönem belde başkanlığı ve bir dönem Hopa İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2004-2009 yılları arasında Kemalpaşa Belediyesi’nde Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan vekilliği görevlerinde bulundu.

2014’te yapılan yerel seçimlerde CHP’den Kemalpaşa Belediye Başkanlığı’na aday oldu.

Evli ve üç çocuk babası olan Akçiçek, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP Artvin Kemalpaşa İlçe Belediye Başkan adayı oldu.