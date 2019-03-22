Ergün Turan Kimdir

1967 yılında İstanbul Bakırköy'de doğan Ergün Turan ilk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı ve İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. Turan, 1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği, 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2009-2014 yılları arasında İBB Meclisi Grup Başkan Vekilliği yapan Ergün Turan, 2014 yılında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atandı. Evli ve dört çocuk babası olan Ergün Turan, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı oldu.